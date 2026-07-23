Губернатор Подмосковья рассказал о капремонте школ в Лобне

В новом учебном году в подмосковной Лобне после капитального ремонта откроются школа № 2 и школа № 3 им. В. А. Борисова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в округ, чтобы пообщаться с жителями, а также проверить, как идут работы в СОШ № 2 на улице Фестивальной, построенной в 1978 году. Во встрече принял первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«У нас реализуется большая президентская программа. Порядка 50-60 школ каждый год ремонтируем. Нам очень важно, чтобы строители чувствовали настроение родителей, детей и сдали все в срок, потому что часто капремонт — это определенные неудобства. Здесь — почти все готово. Кроме того, держим на контроле еще один объект в Лобне — это школа № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова, она также будет открыта после капремонта к 1 сентября», — подчеркнул губернатор.

На время работ учеников СОШ № 2 перевели в другие учебные заведения округа, в ней уже обновили инженерные системы, кровлю, фасад, окна, двери, спортивное ядро и не только. Там планируют открыть профильные классы для подготовки специалистов транспортной сферы.

«Школа № 2 полностью реконструирована. Это достаточно старое здание, которому почти 50 лет. Оно требовало к себе внимания. Важно, что отделка и ремонт уже закончены, идет установка оборудования. И уже 1 сентября дети смогут вернуться в эту замечательную школу», — сказал Денис Кравченко.

В рамках проекта «Моя школа — моя история» стены СОШ № 2 расписывает творческая мастерская художника Алексея Шилова. Местный житель, папа будущего первоклассника Александр Бронников поделился, что его сын пойдет в обновленную школу в первый класс. По его словам, он уже посетил учреждение в рамках родительского контроля, чтобы посмотреть на то, что делается внутри.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», а также в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Представитель подрядчика Алексей Максимов уточнил, что готовность объекта достигла 95%.

Капитально отремонтированная школа № 3 им. Героя Советского Союза, летчика В. А. Борисова в новом учебном году откроет двери для более 1,1 тыс. учащихся. В округе также приступили к строительству нового детского сада на 200 мест на ул. Комиссара Агапова, ввести который планируют в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.