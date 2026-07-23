Лужа-убийца: ветеринар предупредил о смертельной опасности для собак после дождя

Обычная лужа после дождя может стать для собаки смертельной ловушкой. Ветеринарный врач, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с REGIONS предупредил: пить стоячую воду на прогулке категорически запрещено. В ней таятся возбудители лептоспироза, опасные химикаты и технические жидкости, смытые с дорог.

По словам эксперта, главная угроза — лептоспироз. Возбудители инфекции выделяются с мочой больных животных, попадают в стоячую воду и сохраняются там неделями. Болезнь поражает печень и почки, причем заразиться может не только питомец, но и человек. Вакцинация снижает риск, но не гарантирует полной защиты.

Не менее опасна городская химия. В придорожных лужах после дождя скапливаются остатки технических жидкостей, моющих средств и реагентов. От такого отравления прививка не спасает. Как подчеркнул Уражевский, вакцинация и контроль поведения — совершенно разные вещи. Собака должна быть привита от бешенства, энтерита и чумы плотоядных, но это не отменяет запрета на питье из луж.

После прогулки стоит насторожиться, если питомец стал вялым, отказывается от еды, у него появились рвота, жажда, температура или изменился цвет мочи. Это могут быть признаки лептоспироза. В таком случае необходимо срочно везти животное в клинику, а не лечить самостоятельно.

Эксперт напомнил о базовых правилах безопасности: в городе собака должна быть на поводке и под контролем. Рассчитывать на то, что питомец сам распознает опасность, не приходится. Перед прогулкой стоит дать животному чистой воды, а в долгую дорогу взять поилку. Эта простая привычка убережет от тяжелого лечения, которое окажется куда сложнее нескольких запрещающих команд.