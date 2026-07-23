Рвота и холодный пот вместо боли в груди: кардиолог перечислила признаки инфаркта, которые никто не ждет

Классическая боль за грудиной — далеко не единственный сигнал о приближающейся катастрофе. Кардиолог Анастасия Поскакалова огорошила россиян списком симптомов, при которых сердце кричит о помощи, но большинство списывает их на обычное недомогание. Об этом сообщает RT.

Инфаркт может маскироваться под банальное отравление или простуду, особенно у тех, кому за 60, и у диабетиков. Врач объяснила, что у этих групп пациентов вместо привычной давящей или жгучей боли, отдающей в левую руку, шею или челюсть, возникает совершенно иная картина. Дискомфорт перебирается в живот, спину или растекается по неожиданным зонам грудной клетки, сбивая с толку и самого пациента, и даже скорую.

Но самое коварное, по словам Поскакаловой — внезапно появившаяся одышка без физической нагрузки, резкая слабость, когда ноги ватные, а руки не слушаются, и тошнота с рвотой, которые списывают на съеденный шашлык. Холодный липкий пот и ощущение, что сердце то замирает, то ухает куда-то вниз — тоже маркеры, которые многие игнорируют. Хуже того, врач предупредила: в ряде случаев сердечный приступ протекает вовсе бессимптомно, и человек узнает о нем уже на столе патологоанатома.

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