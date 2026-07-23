«Русский Халк» приедет в Бронницы: детей ждет шоу и зарядка со звездой силового экстрима

В детском бронхолегочном санатории № 8 в Бронницах 30 июля пройдет необычное мероприятие. Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», проведет для детей зарядку, силовое шоу и расскажет о восстановлении после нагрузок. Об этом сообщает REGIONS .

Спортсмен продемонстрирует юным зрителям настоящую мощь. В программе выступления — ломание стальных шпилек и бура по бетону голыми руками, скручивание в трубочку походной миски и надувание грелки до разрыва с одновременной буксировкой легкового автомобиля. Также «Русский Халк» проведет общеукрепляющую зарядку на все группы мышц и поделится секретами восстановления после серьезных физических нагрузок.

Самые активные участники получат от силача грамоты, а все желающие смогут задать ему вопросы. Организаторами встречи выступили волонтерское движение «Мы с тобой» и Федерация силового экстрима России.

Возрастное ограничение — 0+.

Ранее сообщалось, что «Русский Халк» смог установить мировой рекорд по сценическому экстриму в подмосковных Люберцах.