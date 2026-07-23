Где клюет в Подмосковье: названы лучшие места для рыбалки в конце июля

Конец июля признан одним из самых удачных периодов для рыбалки в Подмосковье. Недавние дожди насытили водоемы кислородом, а умеренная температура пробудила активность рыбы. Эксперт Сергей Тарновский в беседе с REGIONS перечислил водоемы, где сейчас гарантирован хороший улов, и назвал самые результативные часы для ловли.

По словам специалиста, стабильный клев фиксируется на Истринском, Можайском и Рузском водохранилищах, а также на Оке в южной части региона. На водохранилищах хорошо берет лещ, подлещик и плотва, особенно в утренние часы. На Оке активно клюют судак и жерех, а в прибрежных заводях попадается крупная щука. Неплохие результаты показывают также Москва-река в верхнем течении и Шатурские озера.

Эксперт отметил, что после дождей лучше работают натуральные наживки, а хищник чаще реагирует на небольшие воблеры и силиконовые приманки. Самое результативное время — с рассвета до 9–10 утра и вечером после 18 часов, когда спадает жара.

«Днем рыба становится менее активной и уходит на глубину. Если хочется поймать действительно хороший экземпляр, лучше планировать выезд на раннее утро или вечер. В пасмурную погоду клев обычно продолжается дольше», — рассказал специалист.

Перед выездом стоит проверить правила любительского рыболовства на выбранном участке, соблюдать суточные нормы вылова и отпускать молодь. Это поможет сохранить популяцию для будущих сезонов.

Всего в водоемах Московской области обитает более 40 видов рыб. Их можно разделить на основные категории: хищные, мирные (карповые) и редкие/лимитированные виды:

Хищная рыба

Щука — везде (Истринское, Можайское, Рузское вдхр., реки Ока, Москва, Пахра)

Окунь — во всех прудах, озерах (Сенеж, Шатурские) и водохранилищах

Судак — Ока, Москва-река, глубокие водохранилища (Можайское, Рузское, Пироговское)

Жерех — Ока, Москва-река, Клязьма

Налим — Ока, Москва-река, Нара, Сестра (активен поздней осенью и зимой)

Мирная и прудовая рыба

Лещ и подлещик — крупные реки (Ока, Москва), все водохранилища, Канал им. Москвы

Плотва и густера — практически в каждом водоеме региона

Карась — пруды, торфяные карьеры (Шатура, Егорьевск) и заросшие озера

Линь — заросшие мелководья (озеро Сенеж, Истринское вдхр., Медвежьи озера)

Голавль и Язь — реки с быстрым течением и перекатами (Нара, Протва, Пахра, верхняя Москва-река)

Красноперка и Уклейка — затонные участки рек, каналы и водохранилища

Ротан — небольшие пруды, болота и пожарные водоемы по всей области

Отметим, что редкие виды — стерлядь, берш, хариус — занесены в Красную книгу области, при вылове их нужно сразу отпускать.