Где клюет в Подмосковье: названы лучшие места для рыбалки в конце июля
Фото: [Рыбалка на реке Нара/Медиасток.рф]
Конец июля признан одним из самых удачных периодов для рыбалки в Подмосковье. Недавние дожди насытили водоемы кислородом, а умеренная температура пробудила активность рыбы. Эксперт Сергей Тарновский в беседе с REGIONS перечислил водоемы, где сейчас гарантирован хороший улов, и назвал самые результативные часы для ловли.
По словам специалиста, стабильный клев фиксируется на Истринском, Можайском и Рузском водохранилищах, а также на Оке в южной части региона. На водохранилищах хорошо берет лещ, подлещик и плотва, особенно в утренние часы. На Оке активно клюют судак и жерех, а в прибрежных заводях попадается крупная щука. Неплохие результаты показывают также Москва-река в верхнем течении и Шатурские озера.
Эксперт отметил, что после дождей лучше работают натуральные наживки, а хищник чаще реагирует на небольшие воблеры и силиконовые приманки. Самое результативное время — с рассвета до 9–10 утра и вечером после 18 часов, когда спадает жара.
«Днем рыба становится менее активной и уходит на глубину. Если хочется поймать действительно хороший экземпляр, лучше планировать выезд на раннее утро или вечер. В пасмурную погоду клев обычно продолжается дольше», — рассказал специалист.
Перед выездом стоит проверить правила любительского рыболовства на выбранном участке, соблюдать суточные нормы вылова и отпускать молодь. Это поможет сохранить популяцию для будущих сезонов.
Всего в водоемах Московской области обитает более 40 видов рыб. Их можно разделить на основные категории: хищные, мирные (карповые) и редкие/лимитированные виды:
Хищная рыба
- Щука — везде (Истринское, Можайское, Рузское вдхр., реки Ока, Москва, Пахра)
- Окунь — во всех прудах, озерах (Сенеж, Шатурские) и водохранилищах
- Судак — Ока, Москва-река, глубокие водохранилища (Можайское, Рузское, Пироговское)
- Жерех — Ока, Москва-река, Клязьма
- Налим — Ока, Москва-река, Нара, Сестра (активен поздней осенью и зимой)
Мирная и прудовая рыба
- Лещ и подлещик — крупные реки (Ока, Москва), все водохранилища, Канал им. Москвы
- Плотва и густера — практически в каждом водоеме региона
- Карась — пруды, торфяные карьеры (Шатура, Егорьевск) и заросшие озера
- Линь — заросшие мелководья (озеро Сенеж, Истринское вдхр., Медвежьи озера)
- Голавль и Язь — реки с быстрым течением и перекатами (Нара, Протва, Пахра, верхняя Москва-река)
- Красноперка и Уклейка — затонные участки рек, каналы и водохранилища
- Ротан — небольшие пруды, болота и пожарные водоемы по всей области
Отметим, что редкие виды — стерлядь, берш, хариус — занесены в Красную книгу области, при вылове их нужно сразу отпускать.