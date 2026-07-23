Где клюет в Подмосковье: названы лучшие места для рыбалки в конце июля

Общество
Рыбалка на реке Нара

Фото: [Рыбалка на реке Нара/Медиасток.рф]

Конец июля признан одним из самых удачных периодов для рыбалки в Подмосковье. Недавние дожди насытили водоемы кислородом, а умеренная температура пробудила активность рыбы. Эксперт Сергей Тарновский в беседе с REGIONS перечислил водоемы, где сейчас гарантирован хороший улов, и назвал самые результативные часы для ловли.

По словам специалиста, стабильный клев фиксируется на Истринском, Можайском и Рузском водохранилищах, а также на Оке в южной части региона. На водохранилищах хорошо берет лещ, подлещик и плотва, особенно в утренние часы. На Оке активно клюют судак и жерех, а в прибрежных заводях попадается крупная щука. Неплохие результаты показывают также Москва-река в верхнем течении и Шатурские озера.

Эксперт отметил, что после дождей лучше работают натуральные наживки, а хищник чаще реагирует на небольшие воблеры и силиконовые приманки. Самое результативное время — с рассвета до 9–10 утра и вечером после 18 часов, когда спадает жара.

«Днем рыба становится менее активной и уходит на глубину. Если хочется поймать действительно хороший экземпляр, лучше планировать выезд на раннее утро или вечер. В пасмурную погоду клев обычно продолжается дольше», — рассказал специалист.

Перед выездом стоит проверить правила любительского рыболовства на выбранном участке, соблюдать суточные нормы вылова и отпускать молодь. Это поможет сохранить популяцию для будущих сезонов.

Всего в водоемах Московской области обитает более 40 видов рыб. Их можно разделить на основные категории: хищные, мирные (карповые) и редкие/лимитированные виды:

Хищная рыба

  • Щука — везде (Истринское, Можайское, Рузское вдхр., реки Ока, Москва, Пахра)
  • Окунь — во всех прудах, озерах (Сенеж, Шатурские) и водохранилищах
  • Судак — Ока, Москва-река, глубокие водохранилища (Можайское, Рузское, Пироговское)
  • Жерех — Ока, Москва-река, Клязьма
  • Налим — Ока, Москва-река, Нара, Сестра (активен поздней осенью и зимой)

Мирная и прудовая рыба

  • Лещ и подлещик — крупные реки (Ока, Москва), все водохранилища, Канал им. Москвы
  • Плотва и густера — практически в каждом водоеме региона
  • Карась — пруды, торфяные карьеры (Шатура, Егорьевск) и заросшие озера
  • Линь — заросшие мелководья (озеро Сенеж, Истринское вдхр., Медвежьи озера)
  • Голавль и Язь — реки с быстрым течением и перекатами (Нара, Протва, Пахра, верхняя Москва-река)
  • Красноперка и Уклейка — затонные участки рек, каналы и водохранилища
  • Ротан — небольшие пруды, болота и пожарные водоемы по всей области

Отметим, что редкие виды — стерлядь, берш, хариус — занесены в Красную книгу области, при вылове их нужно сразу отпускать.

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