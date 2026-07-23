В народную программу ЕР поступило около 3 млн предложений жителей

В новую народную программу «Единой России» поступило порядка 3 млн предложений жителей, из них более 370 тысяч наказов собрано в Московской области. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию программы.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов, как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — пояснил Дмитрий Медведев.

В частности, в программе уделят внимание обеспечению безопасности Отечества и поддержке участников специальной военной операции. Медведев подчеркнул, что в стране разрабатывают меры по поддержке ветеранов боевых действий и стараются уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения бойцов самым современным оружием.

Партия также продолжит работу по укреплению экономики и развитию социальной сферы, повышению качества и безопасности жизни граждан во всех регионах. Приоритетной останется помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении.

В Подмосковье жители чаще всего просят благоустроить дворы и общественные пространства — это 35% от всех обращений. Кроме того, многие инициативы касаются дорог и транспорта, строительства новых школ и детских садов, ремонта поликлиник и больниц, развития учреждений культуры и экологической инфраструктуры. К сбору наказов подключилась и «Молодая Гвардия» Подмосковья.

Так, например, в Домодедово предложили построить закрытый легкоатлетический манеж для занятий гимнастикой и легкой атлетикой, а в Химках — молодежный центр с коворкингами, мастерскими и студией звукозаписи.

«Мы специально проводим эти мероприятия на объектах народной программы, чтобы люди знали, что это не просто строчки в отчетах, а места, где они живут, отдыхают», — рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Московской области Диана Алумянц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.