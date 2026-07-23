Из подружки невесты в инвалида: свадебная забава стала судом с миллионной компенсацией

Китайская свадьба обернулась ночным кошмаром для 20-летней гостьи — вместо веселья девушка получила перелом позвоночника и навсегда осталась инвалидом, а суд заставил виновников раскошелиться на баснословную сумму. Об этом сообщает South China Morning Post.

Трагедия разыгралась во время бракосочетания в одной из провинций КНР, где местные обычаи оказались опаснее злых духов. Гости, следуя древней традиции, принялись унижать и «развлекать» подружек невесты, чтобы отогнать нечисть и создать будто бы веселую атмосферу. Однако шутка вышла из-под контроля — одна из девушек спряталась от толпы мужчин в шкафу, но ее вытащили и предложили подбрасывать в воздух на простыне.

Первый бросок прошел удачно — девушку поймали. Во второй раз простыня не сработала: пострадавшая рухнула на бетонный пол и сломала поясничный позвонок. Ее вынес из комнаты другой мужчина, не участвовавший в ритуале, а прибывшие врачи диагностировали тяжелейшую травму, которая сделала молодую женщину инвалидом. Сейчас она прикована к постели, и врачи не дают обнадеживающих прогнозов.

Потерпевшая подала иск против супружеской пары и всех участников жестокого розыгрыша. Местный суд признал ответчиков виновными в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и обязал их выплатить компенсацию в размере 230 тысяч юаней.

Ранее СК возбудил дело об убийстве после резни с пятью пострадавшими в якутском поселке.