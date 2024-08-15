Андрей Воробьев проверил ход благоустройства пешеходной зоны на Центральной улице в Дубне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству пешеходной зоны на Центральной улице в Дубне.

«Здесь будет удобная пешеходная территория с местами для тихого отдыха. Планируем к октябрю все работы завершить», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В рамках благоустройства Центральной улицы там установят скамейки, системы освещения и видеонаблюдения, теневые навесы, расширят тротуары, проложат велодорожку и проведут озеленение. В настоящее время идет укладка плитки и устанавливаются закладные опоры для света.

Фото: [ Евгений Пронин ] Фото: [ Евгений Пронин ] Фото: [ Евгений Пронин ]

Губернатор добавил, что в Дубне большое внимание уделяется пространствам у воды. Так, уже благоустроена набережная Менделеева и Центральный парк, оборудован пляж в парке Семейного отдыха, а на Комсомольской набережной появился скейт-парк.

Кроме того, сейчас в Дубне благоустраивают сквер имени Павла Александровича Журавлева. Там отреставрируют фонтан, установят детские площадки, качели, оборудуют спортивные зон и велодорожки. Работы планируют завершить в ноябре.

Также осенью в Дубне будет запущена часть кольцевого веломаршрута «Дубненская кругосветка». Речь идет об участке от вокзала «Большая Волга» до Ратминской стрелки, его протяженность составляет 13,1 километра. Местная жительница Елена Снеговая рассказала губернатору, что все с нетерпением ждут открытие этого веломаршрута, она также добавила, что ей очень нравятся все те изменения, которые происходят в городе.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Помимо этого, в текущем году в Дубне начали обновлять пешеходную зону у дома культуры «Октябрь». Эта территория победила на голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Так, будет приведена в порядок площадь перед ДК.

А в 2026 году в Дубне планируется открыть большой лесопарк площадью шестьдесят пять гектаров.