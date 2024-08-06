Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции котельной в микрорайоне Шепчинки в Подольске

Данной котельной уже полвека, она устарела и не справлялась с нагрузкой, обеспечивая теплом пятьдесят два многоквартирных дома и пять социальных объектов. Именно поэтому было принято решение о модернизации.

«Наша задача — к середине сентября подготовить к работе четыре котла на котельной и сети. Качественное теплоснабжение состоит из трех слагаемых: когда работает котельная, когда надежные теплосети, и когда внутридомовые инженерные сети находятся на соответствующем уровне. <…> Котельную мы строим с перспективой комплексного развития территории, а жителей аварийных домов будем расселять», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В январе этого года из-за сильных морозов в микрорайоне Шепчинки случилось несколько аварий. Объекты оперативно переключили на новую котельную ПТЭК, а пострадавшие квартиры отремонтировали, людям выплатили компенсации.

После реконструкции котельная значительно увеличит мощности и сможет обеспечивать теплом больше домов и социальных объектов. Сейчас уже залит фундамент и ведется монтаж оборудования, подводящего газопровода, трубопроводов и опорных конструкций.

Как рассказал гендиректор АО «Мытищинская теплосеть», председатель ассоциации «Мособлтеплоэнерго» Андрей Осин, мощность котельной после реконструкции вырастет в пять раз — до шестидесяти гигакалорий в час. К пуско-наладочным работам на объекте планируют приступить в середине сентября.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

В ходе визита в микрорайон Шепчинки губернатор также осмотрел ЦТП на улице Народная и проверил, как идет подготовка МКД к зимнему сезону, а также работа с управляющими и обслуживающими организациями, в том числе по подбору персонала.

Сейчас в Подольске действует десять аварийных бригад, в составе которых есть электрогазосварщики, электромонтажники и слесари-сантехники. Осенью в городском округе планируют сформировать тридцать таких групп.

Как рассказал директор МУП «УК Подольск» Владимир Шабалдас, в муниципалитете почти две тысячи МКД, около 600 из них были построены более полувека назад, поэтому имеют износ внутренних инженерных сетей порядка семидесяти процентов. Более 160 домов в этом году намерены оснастить индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП).

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — подчеркнул губернатор.

Фото: [ Антон Чернов ]

В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья добавили, что в этом году в Подольске реконструируют еще две котельные — в микрорайонах Парковый и Климовск. Также будет капитально отремонтировано около тридцати километров теплосетей.