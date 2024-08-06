Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции котельной в Климовске. Объект обеспечивает теплом 179 домов и 19 социальных учреждений. Зимой из-за халатного отношения в котельной произошла авария, после чего объект перевели в муниципальную собственность для проведения ремонта.

В котельной три больших котла мощностью 100 гкал в час и два малых мощностью 20 гкал в час. Из-за аварии один большой и один малый котлы полностью вышли из строя. Два больших котла зимой отремонтировали. Также наладили сопутствующее оборудование. Сейчас ведутся работы по замене котла КВГМ-20.

«У нас здесь два котла, которые мы модернизировали, так называемые «сотки». При потреблении Климовском мощности в 100 гкал в час имеем здесь двойной резерв. Также будет установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла», - рассказал Воробьев.

Также в Климовске отремонтируют почти 11 километров теплосетей. Сейчас идет монтаж трубопроводов, тепловых камер и обратная засыпка. Степень готовности составляет 50%.

«Здесь теплотрассы были проложены очень давно и «поверху». Соответственно, сегодня ведутся масштабные работы — убираем их под землю. Приобретены новые насосы и другие средства, в частности, индивидуальные тепловые пункты, чтобы зиму мы прошли хорошо, с теплом и в спокойном режиме», - добавил губернатор.

В случае аварии снизить теплопотери в домах поможет установка индивидуальных тепловых пунктов. Ими обеспечат 143 многоквартирных дома микрорайона. В 70 из них такие пункты уже установили.

Кроме того, в 176 МКД Климовска ремонтируют внутридомовые инженерные системы, подвалы, батареи и трубы. Дома, пострадавшие в результате аварии, включили в дополнительную программу капремонта. В этом году в 81 доме отремонтируют крыши, а в 34 — фасады. В 2025 году в порядок приведут крыши 68-ми и фасады 31 дома.