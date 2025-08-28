Губернатор Подмосковья проверил готовность новой школы в Ступино к учебному году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в Ступино к учебному году и пообщался с учителями. Учреждение станет частью СОШ № 8 и 1 сентября примет более 600 учеников.

«Для нас очень важно, чтобы каждое учреждение во главе с директором было единой командой, которая дает качественное образование. Поэтому я здесь, чтобы сказать, что мы вами очень дорожим. Я рад, что все готово к открытию, школа будет полная», — сказал губернатор.

Учебный корпус площадью 11 тыс. кв. м построили в квартале «Надежда». С его вводом будут разгружены лицей № 1, школы № 5 и № 8. Здесь разместятся 22 класса, в том числе инженерной направленности. Для ребят будут проводить занятия по компьютерному моделированию и робототехнике.

«Новая школа великолепно оснащена. Когда учителя посмотрели кабинеты, оборудование, то были в полном восторге. В каждом классе интерактивная панель, у каждого школьника — индивидуальная парта. Первые, пятые, седьмые классы у нас будут математические. Шестой, десятый, одиннадцатый — инженерные», — рассказала директор школы № 8 Наталья Солдатова.

Здание разделено на два блока для начальной и старшей школы. Также обустроены лаборатории, мастерские, актовый зал на 200 мест, два спортзала, библиотека, столовая, медицинский блок. В корпусе создана доступная среда.

В рамках встречи с педагогами обсудили тему использования искусственного интеллекта в сфере образования. Учителя рассказали, что уже тестируют цифрового помощника «Ассистент преподавателя» от Сбера.

«Наша задача — сэкономить время учителя, помочь справиться с большой нагрузкой, чтобы было меньше какой-то рутины. Рассчитываем, что искусственный интеллект в рамках проекта, который мы делаем со Сбером, будет хорошим помощником», — сказал губернатор.

Ранее глава региона открыл областной форум педагогов. В его рамках он отметил важность использования нейросетей в образовательной сфере.