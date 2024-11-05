Андрей Воробьев проверил ход строительства Южно-Лыткаринской дороги

«Мы сегодня находимся на большой дороге, которая будет построена к концу следующего года, а первые 16 километров строители обещают сдать в декабре-январе. Симферопольское и Каширское шоссе соединятся, еще ряд участков позволят нам разгрузить юго-восток Подмосковья. Эта 45-километровая дорога крайне важна. Надеемся, что в следующем году увидим заметные перемены», - отметил губернатор.

Строить дорогу начали в 2022 году. Она будет пролегать через пять подмосковных муниципалитетов: Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы, Раменское и Балашиху.

Запуск всех 45 километров дороги запланирован на конец следующего года — это на год раньше, чем планировалось изначально. Трасса улучшит транспортную доступность для трех с половиной миллионов жителей столичного региона.

Реконструкция Расторгуевского шоссе со строительством развязки с М-2 «Крым» обеспечит удобный выезд с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» и Юго-Восточную хорду. Здесь строится путепровод для съезда с Симферопольского шоссе. Общая строительная готовность составляет 85%. Работы завершатся в конце года.

На 85% построен участок от Каширского шоссе до трассы А-105. В конце текущего года и начале следующего жители Видного смогут доехать до аэропорта Домодедово и обратно по федеральной трассе, имея удобный съезд к населенному пункту.

Степень готовности участка от Володарского до Новорязанского шоссе с развязками на пересечении с Тураевским, Лыткаринским шоссе и дорогой М-5 «Урал» составляет 80%. Уже смонтирован путепровод через Володарское шоссе, запущен обход Октябрьского и Островцов, построен мост через реку Москва.