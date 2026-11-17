Почти 200 новых объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, выставили 163 земельных участков в аренду и на продажу, 11 нежилых помещений в аренду и на продажу, 8 зданий с земельным участком на продажу и 3 объекта под водопользование.

К примеру, в Наро-Фоминске можно арендовать земельный участок в селе Крюково для строительства частного дома. Его площадь составляет более 11 соток. Стартовая цена — 231 312₽ в год.

В Ступино предлагается купить участок площадью 7 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Он находится в селе Березнецово. Начальная цена составляет 425 407₽.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.