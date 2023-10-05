Губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам региона, торжественное мероприятие состоялось в честь Дня учителя. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Наша система образования выглядит весьма неплохо, но останавливаться мы не имеем права. Рассчитывать на успех, двигаться вперед можем только тогда, когда работаем в команде, когда не боимся внедрять новые методики. Надеюсь, каждый год будем видеть новые достижения», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Так, почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоено преподавателю истории школы №16 из Орехово-Зуева Дмитрию Лутовинову, который в прошлом году выиграл Всероссийский конкурс и стал лучшим учителем страны.

Благодарность губернатора объявлена воспитателю детского сада «Звездочка» из Дмитрова Дарье Глебовой – в конце сентября она выиграла всероссийский конкурс среди педагогов, занимающихся обучением дошколят.

В ходе торжественного мероприятия также названы лучшие учитель и воспитатель Подмосковья 2023 года. Это, соответственно, Мария Базулина из Сергиева Посада и Станислав Литвинов из Коломны. Лауреаты получили премии по пятьсот тысяч рублей. Также вручены награды победителям конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Восемнадцать победителей получили дипломы и премии по триста тысяч рублей.

В начале этой недели в ходе традиционного совещания губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность Дня учителя.