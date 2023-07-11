Андрей Воробьев проверил работу Дубненского роддома после капремонта

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев проверили работу Дубненского родильного дома после проведенного в нем капремонта.

«Самое главное, что здесь нравится пациентам. Зданию 45 лет, и последние 20 – здесь не было капремонта. Замене подлежало буквально все – двери, полы, окна, электрика, коммуникации», - сказал губернатор.

Ремонтные работы стартовали осенью 2020 года. На время их проведения отделение перевели в другое помещение Дубненской городской больницы. В рамках капремонта в здании утеплили фасад, заменили системы вентиляции и кондиционирования воздуха, медицинского газоснабжения, а также поменяли окна и двери, оборудовали душевые во всех палатах, установили новое оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и мониторы для отслеживания состояния плода.

«Очень радует, что родильные дома, которые строятся или реконструируются, – это очень современные медучреждения. И, конечно, самое главное – кадры, которые будут в них работать. Мы знаем, что Московская область уделяет этому большое внимание», - отметил Щеголев.

Дубненский роддом носит звание ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». Более 15 лет назад здесь была реализована практика партнерских родов. Медучреждение рассчитано на 54 места. С момента открытия после капремонта в нем родились 456 детей.

Фото: [ Константин Семенец ]

В рамках визита Воробьев и Щеголев поздравили семью Горбачевых с рождением третьего ребенка.

Ранее в ходе рабочей поездки в Дубну губернатор проверил работу завода «Ядро Фаб Дубна».