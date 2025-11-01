Андрей Воробьев проверил работу современного теннисного центра в Шаховской

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу современного теннисного центра, который был открыт весной 2024 года в Шаховской. Объект площадью почти 5 тыс. кв. м. возвели за счет муниципальных средств.

«Очень важно, что в одном из отдаленных округов Подмосковья у жителей теперь есть возможность заниматься по небольшой стоимости и даже бесплатно», — отметил губернатор.

Он рассказал, что в центре проводят групповые и индивидуальные занятия. Сейчас организовано 10 групп, в состав которых входят 56 взрослых и 57 детей. Доступны занятия для граждан льготных категорий. К примеру, в секции для пожилых в рамках программы «Активное долголетие» занимаются 13 человек. Кроме того, есть бесплатные тренировки для участников спецоперации и их семей.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 5/5

«Теннис — один из любимых видов спорта в Подмосковье, в регионе им занимаются больше 13 тыс. человек. В том числе 457 спортсменов, которые тренируются в 12 учреждениях под руководством 26 тренеров», — добавил губернатор.

Теннисный центр входит в состав Шаховского детского оздоровительного комплекса. В нем пять крытых кортов с современным покрытием, на которых можно проводить турниры высокого уровня. В прошлом году здесь провели 24 соревнования. В ближайшее время достроят еще три открытых корта.

В рамках визита губернатор пообщался с тренерами, юными воспитанниками центра и их родителями. Жители отметили, что в округе заметны положительные изменения. Были открыты ледовая арена и кинотеатр, благоустроены парки. Сейчас расширяют трассу М-9 «Балтия» и возводят Дворец торжеств — губернатор проверил ход этих работ.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/4

Проект дворца стал победителем конкурса Союза архитекторов России. Общая площадь здания составляет около 2 тыс. кв. м. Объект рассчитан более чем на 200 посетителей. На первом этаже обустроят холл, на верхнем уровне — зону банкетов и церемоний. Открытие объекта запланировано на начало 2026 года.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочей поездки губернатор проверил ход расширения участка трассы М-9 «Балтия».