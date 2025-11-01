Губернатор Подмосковья осмотрел ход расширения участка трассы М-9 «Балтия»

До конца 2025 года в Подмосковье завершат расширение участка трассы М-9 «Балтия» от Волоколамска до границы с Тверской областью, а также запустят рабочее четырехполосное движение на 40-километровом отрезке дороги. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на один из участков дороги вблизи деревни Зденежье под Шаховской (139 км), чтобы проверить ход проведения работ.

«Мы находимся на дороге М-9 «Балтия», которая реконструируется по федеральной программе. Для нас эти 40 км, которые идут по Московской области, очень важны, как и для Твери. Большое количество отдыхающих, туристов и жителей Шаховской, Волоколамска пользуются этой трассой. Реконструкция предполагает качество, безопасность, 4 полосы, разделенные потоки, удобство. Люди экономят время, это способствует появлению новых предприятий, что тоже очень важно для развития нашего любимого Подмосковья», – сказал губернатор.

Он также выразил благодарность специалистам «Центравтомагистрали», которые работают без перекрытия движения.

М-9 «Балтия» связывает Московскую область с северо-западными регионами, включая Тверскую и Смоленскую области. На участках с 139-го по 148-й км и с 148-го по 158-й км (от д. Зденежье до границы с Тверской областью) рабочие движение по четырем полосам уже запущено.

На участке с 118-го по 139-й км (от Волоколамска до д. Зденежье) дорожники устраивают новые полосы движения, укладывают слои дорожной одежды, обустраивают систему водоотвода, в работах задействованы более 250 единиц спецтехники и свыше 600 специалистов.

«Задача, поставленная Росавтодором, — в этом году пустить движение по четырем полосам на всех трех участках. Большое внимание уделяется вопросу повышения безопасности дорожного движения», — рассказал врио начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Денис Абрамов.

В рамках капремонта трассы строители возведут восемь разворотных петель для левых поворотов без пересечения со встречкой. До конца года движение планируют запустить на всех четырех полосах, полностью работы закончат в 2026 году.

