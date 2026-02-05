Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу завода «ЭнергоПром-Альянс» в Подольске. Это одно из самых крупных в стране производств трансформаторов, подстанций, электротехнического оборудования 0,4-110 кВ. Продукцию завода поставляют на многие важные объекты, что позволяет обеспечивать технологический суверенитет страны.

«Нам очень приятно, что есть такие заводы. Надеемся, что и „Россети“, и „Мособлэнерго“, и все предприятия, которые сегодня строятся, складские комплексы, торговые центры, дома будут использовать сухие трансформаторы. Когда-то было очень много скептиков по поводу того, что вы производите, потому что и ABB, и Siemens, и Schneider Electric — серьезные конкуренты. Но мы видим здесь конечный продукт, он оказался очень надежный, конкурентоспособный по цене,» — отметил губернатор.

Глава региона также выразил благодарность сотрудникам завода за их работу и пожелал предприятию развития. Число работников здесь превышает 250 человек.

Изначально завод работал в Подмосковье как производитель блочных комплектных трансформаторных подстанций на элементной базе импортного производства. В 2022 году было принято решение запустить производство сухих силовых трансформаторов и КРУЭ, что стало ответом на уход международных поставщиков. В результате было создано более 130 рабочих мест.

На заводе ежемесячно могут производить до 200 сухих трансформаторов с литой и воздушно-барьерной изоляцией. В случае необходимости объемы производства могут увеличить до 500 единиц.

Реализовать идею запуска собственного производства помогла государственная поддержка. Три с половиной года назад предприятие воспользовалось промышленной ипотекой, а в 2025 году получило заем от Фонда развития промышленности региона на развитие.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/3

«Сегодня мы активно сотрудничаем с Подольским колледжем имени А. В. Никулина. К нам приходят на стажировку ребята, учащиеся на старших курсах, и многие потом продолжают свой рабочий путь на нашем заводе», — рассказал гендиректор завода Илья Савин.

На заводе организован полный цикл производства. В сентябре 2025 года запустили автоматизированную линию по КРУЭ. Практически всю работу выполняют роботы. Производственные мощности позволяют выпускать до 9 тыс. функций КРУЭ в год или 3 тыс. моноблоков. В рамках импортозамещения также начали производить собственные выключатели нагрузки с видимым разрывом цепи (ВНВР) на напряжение 0,4 кВ и номинальным током до 3150А. Сегодня завод является единственным в стране предприятием, выпускающим такую продукцию.

Ранее сообщалось, что губернатор в рамках рабочей поездки в Подольск проверил ход возведения пристройки к школе № 16.