Губернатор Воробьев проверил ход строительства пристройки к школе в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки к школе №16 на 580 мест, которую планируют открыть к 1 сентября. Строительство учреждения началось в прошлом году по просьбе жителей, поскольку основной корпус школы не справляется с нагрузкой.

«Хочу поблагодарить в вашем лице всех педагогов – и начальных классов, и тех, кто преподает разные дисциплины в средней и старшей школе. Мы вами дорожим, поэтому стараемся реализовывать разные программы, в том числе на региональном уровне – в продолжение федеральной инициативы нашего президента [России Владимира Путина]. Каждый муниципалитет также вносит свою лепту. Ведь какими бы красивыми школы не были, без вас – никуда. В Подольске мы каждый год или сдаем новую школу, или открываем после капремонта. Это большой национальный проект президента, который продолжается уже долгое время», – сказал губернатор.

Стройготовность пристройки достигла 60%, в работах задействованы 130 человек и четыре единицы техники. Рабочие выполняют монтаж инженерных систем и систем безопасности, лифтового оборудования, облицовку фасада здания и внутреннюю отделку. Корпус позволит ликвидировать вторую смену в школе и частично разгрузит образовательные учреждения в соседних микрорайонах.

«Существующее здание было построено в 1953 году. <...> В настоящее время в школе обучается 690 ребят, 100 из них – во вторую смену. Микрорайон растет, количество детей увеличивается. Здание пристройки позволит уйти от второй смены в нашей школе и сократить число детей, которые учатся во вторую смену в ближайших учреждениях», – рассказала директор СОШ №16 Наталья Куличенкова.

В новом здании обустроят учебные классы, библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, многофункциональный спортзал, а также мастерские. На прилегающей территории разместят современные игровые площадки, спортивную зону, а также поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Его соединят с основным теплым стеклянным переходом. В последнем в следующем году запланирован капитальный ремонт.

Учитель химии и биологии СОШ №16 Оксана Байкова рассказала губернатору, что закончила школу в 2007 году, а после окончания вуза пришла в родные стены. Она подчеркнула, что весь научный кружок ждет новое помещение.

