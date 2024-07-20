Андрей Воробьев: Проводим в Зарайске новое мероприятие — фестиваль-путешествие «Достоевский»
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сегодня и завтра в усадьбе Даровое в Зарайске проходит новое масштабное мероприятие — фестиваль-путешествие «Достоевский». Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Спасибо художественному руководителю фестиваля Евгению Миронову, вместе мы постарались объединить творчество Федора Михайловича и современные жанры: театр, перформансы, саунд-арт и современное искусство. Программа будет насыщенной. На главной сцене покажем премьеру спектакля-концерта „Бедные люди“ под руководством дирижера Юрия Башмета», — рассказал глава региона.
Здесь также организованы ярмарки с блюдами по рецептам семьи Достоевских, представлены бренды российских дизайнеров, а желающие могут принять участие в дискуссии в лектории.
«Обязательно берите друзей, родных. Надеюсь, вам понравится „Достоевский“, — подчеркнул Воробьев.