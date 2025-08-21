Андрей Воробьев отметил важность использования искусственного интеллекта в сфере образования

«Сегодняшний педагогический форум отличается от предыдущих тем, что сейчас большое значение в нашей жизни приобретает искусственный интеллект. И я очень благодарен Герману Оскаровичу Грефу, всей команде "Сбера", за то, что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении новое, полезное, чтобы быть конкурентоспособным и эффективным. Здесь сегодня присутствует и "Яндекс", который также щедро делится всеми наработками», — сказал губернатор.

В заседании приняли участие ректор МГИМО и председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, академический директор «Яндекс Учебника» Роман Левин.

Герман Греф отметил, что «Сбер» и Подмосковье связывает стратегическое партнерство. По его словам, регион является одним из самых близких партнеров по большому спектру вопросов, в том числе в сфере образования.

«В Подмосковье работает команда, стремящаяся к саморазвитию, к развитию региона, к тому, чтобы улучшить жизнь людей. То, что вы делаете в Московской области в части партнерства с выдающимися российскими вузами, — это стратегически необходимо и правильно и приведет систему образования в регионе на новый уровень», — сказал он.

Греф отметил, что ИИ сегодня — это ключевая технология, без которой многие уже не могут обойтись. В сфере образования ИИ может помочь учителю построить весь образовательный процесс, основываясь на задачах ученика.

«Внедрение AI облегчает жизнь учителю, позволяя ему больше концентрироваться на процессе взаимодействия с детьми, учитывая их индивидуальность», — сказал Греф.

Благодаря соглашению, подписанному правительством Подмосковья и «Сбером», у учителей региона появится цифровой помощник. Уже 250 учителей из 20 школ Дмитрова и Лобни протестировали «Ассистента преподавателя». Он работает как методист и помогает за несколько минут подготовиться к уроку и создать задания для каждого ученика. С сентября к проекту подключатся 407 школ и более 3 тыс. учителей Подмосковья.

Также в Подмосковье ведется собственная разработка — «Умный помощник учителю». Сервис будет проверять рукописные тексты на предмет ошибок и рекомендовать оценку. Это позволит учителям в шесть раз сократить время на проверку домашних заданий.

В рамках форума работает 14 тематических панельных площадок. Участники обсуждают вопросы цифровизации, профориентации школьников, поддержки талантливых учеников, повышения качества математического и естественно-научного образования.

В регионе оцифровали уже 19 услуг в сфере образования. С июня начала действовать система «Паспорт школы», которая сократила время на приемку учебных заведений с нескольких дней до 30 минут. До конца года в шесть услуг планируется внедрить ИИ.

С 1 сентября все десятые классы школ региона станут предпрофессиональными. Партнерами школ сегодня являются уже свыше 400 предприятий. Единая модель профориентации в Подмосковье охватывает почти 500 тыс. школьников. Более половины из них уже прошли профдиагностику.

Ранее сообщалось, что в рамках форума губернатор вручил награды лучшим школам региона.