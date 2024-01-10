Андрей Воробьев: работы по устранению последствий коммунальной аварии в Химках завершатся до двух часов ночи

Завершить работы по устранению последствий коммунальной аварии в Новых Химках планируется до двух часов ночи. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона прибыл в микрорайон, где ранее произошла авария на магистральном трубопроводе. В связи с этим ТСК «Мосэнерго» останавливала подачу отопления и ГВС в двух сотнях домов.

По словам губернатора, в настоящее время все четыре котла работают. В тридцать пять домов, которые расположены между улицами Маяковского и Лавочкина, тепло подают со сниженными параметрами. Остальное работает стабильно.