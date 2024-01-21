Андрей Воробьев рассказал, что проблема «обманутых» дольщиков практически решена в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что на сегодняшний день в регионе осталось всего сто «обманутых» дольщиков.

«Когда мы выдали ключи — можно сказать, что проблема дольщиков решена, но хлопоты остаются. Благоустройство, строительство социальной инфраструктуры, ремонты в домах, устранение недоделок — все это очень важный фактор», — отметил Андрей Воробьев.

Примечательно, что из 120 тысяч «обманутых» дольщиков в Подмосковье осталось всего 100 человек. Они хотели получить компенсацию, но потом попросили все-таки достроить их многоэтажку в Одинцове. Ожидается, что ее сдадут в эксплуатацию уже в феврале.