Андрей Воробьев рассказал, как подмосковных дольщиков обеспечивают жильем

Решение проблемы дольщиков стало одной из тем еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с Правительством региона и главами муниципальных округов.

Губернатор напомнил, что в России был принят целый блок законопроектов, которые позволяют строить многоквартирные дома с гарантией предоставления жилья. В этом помогает и система проектного финансирования, и применение счетов эскроу.

«И мы до 1 января по поручению Президента в Московской области должны завершить тему, проблему обманутых дольщиков», — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона выразил благодарность федеральному Правительству, Министерству финансов РФ и строительному блоку за решение этого вопроса.