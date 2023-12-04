Андрей Воробьев рассказал, как подмосковных дольщиков обеспечивают жильем
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Решение проблемы дольщиков стало одной из тем еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с Правительством региона и главами муниципальных округов.
Губернатор напомнил, что в России был принят целый блок законопроектов, которые позволяют строить многоквартирные дома с гарантией предоставления жилья. В этом помогает и система проектного финансирования, и применение счетов эскроу.
«И мы до 1 января по поручению Президента в Московской области должны завершить тему, проблему обманутых дольщиков», — отметил Андрей Воробьев.
Глава региона выразил благодарность федеральному Правительству, Министерству финансов РФ и строительному блоку за решение этого вопроса.
«Осталось достроить у нас небольшое количество домов, порядка 3 тыс. дольщиков», — уточнил губернатор Подмосковья.