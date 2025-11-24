Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье поддерживают участников СВО, столкнувшихся с инвалидностью

В Подмосковье, как и по всей России, уделяется внимание заботе об участниках специальной военной операции, которые вернулись с передовой с тяжелыми ранениями или инвалидностью. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на пленарной сессии «Открыто для всех» Всероссийского инклюзивного форума.

«Что касается реабилитации бойцов, то мы выстроили систему на базе трех наших центров. Например, в центр им. Мещерякова могут приехать те, кто не видит и не слышит по разным причинам – кто-то от рождения, а кто-то вследствие серьезных ранений. Там им оказывают всю необходимую помощь. И приятно, что наши герои, пройдя реабилитацию, могут заниматься адаптивным спортом, находят работу, планируют свое будущее. Кроме того, сегодня многие ребята после ранений нуждаются в протезах. Мы делаем все, чтобы предоставить им максимально удобные, функциональные протезы», — сказал губернатор.

Реабилитацию в регионе оказывают на базе трех центров – «Ясенки» в Подольске, центр постинтернатного сопровождения слепоглухих им. Мещерякова в Сергиевом Посаде и «Протэкс-центр» в Коломне.

Кроме того, в Подмосковье совместно с Госфондом «Защитники Отечества» реализуют программу поддержки для участников СВО на колясках и протезах в части адаптации жилья. Это «умный дом», доступная кухня, ванная, удобные дверные проемы и так далее, уже удалось адаптировать 62 квартиры, 154 – в работе. Помимо этого, им существует дополнительная выплата на ремонт таких квартир в размере 200 тыс. рублей.

Отдельно губернатор рассказал о работе над развитием доступной среды. На портале «Решаем проблемы вместе» военные могут воспользоваться маршрутизатором и отметить проблему на карте, например, если нужен пандус у подъезда. Для развития адаптивного спорта в спортшколах работают 33 отделения, где занимаются люди с инвалидностью, в том числе дети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.