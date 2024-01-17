К борьбе с рекордным снегопадом в Подмосковье готово 3,5 тысячи единиц техники

Тему уборки дворовых территорий и дорог затронули в ходе традиционного совещания губернатора Московской области Андрей Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«У нас обещают в четверг рекордный снегопад. Понятно, что вся жизнедеятельность огромного мегаполиса зависит и от муниципальной дороги, и от малого населенного пункта, от федеральных и региональных трасс», – напомнил Андрей Воробьев.

Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова доложила о готовности служб к внушительному снегопаду, который обещают синоптики.

«Всего мы отвечаем почти за 22 тысячи объектов. Уборка происходит силами управляющих компаний и муниципальных бюджетных учреждений. Это почти 3,5 тысячи единиц техники с учетом привлеченной, почти 18 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц малой механизации», – рассказала Аипова.

Руководитель ГУСТ Подмосковья отметила, что сегодня в области переработан алгоритм уборки снега. Коммунальные службы городских округов работают в усиленном режиме. При ликвидации последствий непогоды возле придомовых территорий в первую очередь расчищаются проходы к подъездам, тротуары вдоль домов, пешеходные дорожки, основные проезды и подъезды к контейнерным площадкам.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в Подмосковье.