Андрей Воробьев рассказал о ходе реконструкции очистных сооружений в Подмосковье

Губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Щелково, где завершается реконструкция очистных сооружений, рассказал о ходе аналогичных работ в других муниципалитетах области.

«На очереди – модернизация очистных в Дубне, Серпухове и Павловском Посаде», - сказал он.

По словам Воробьева, до конца следующего года завершатся работы в Лыткарино, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Коломне, Можайске. В 2025 и 2026 годах – в Кашире и Наро-Фоминске.

Сейчас общая стадия готовности объекта в Щелково составляет девяносто девять процентов. Реконструкция улучшит качество жизни для семисот тысяч граждан.

Ранее глава региона проверил ход строительства новой школы в Щелково.