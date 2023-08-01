Андрей Воробьев: долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом подмосковное Щелково, где проверил как завершается строительство новой школы, заложенной в августе 2021 года. Там же он пообщался с учителями и родителями будущих учеников. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«Осталось совсем немного до начала учебного года, учителя, родители начинают возвращаться из отпусков, это всегда хлопотное дело — подготовка к 1 сентября. Знаю, что здесь очень активные жители, которые вовлечены настолько, что даже покраской стен занимались, планировкой школы. Я очень рад вас всех видеть», — рассказал Андрей Воробьев.

Отмечается, что строительная готовность данного образовательного учреждения составляет уже девяносто шесть процентов. Осталось сделать вентиляцию, потолки, покрасить стены, установить ограждение. Все работы должны быть завершены в августе, чтобы 1 сентября дети смогли сесть за парты.

Данная школа станет вторым корпусом СОШ № 17, который находится в одном километре от первого. Дети здесь будут углубленно изучать математику, физику и информатику. В новом 4-этажном здании разместятся начальная школа, рассчитанная на 300 учащихся, а также основная и старшая — на 525 каждая.

«Школа уникальна тем, что с самого начала закладки капсулы мы вместе с родителями приняли решение, что будем учитывать пожелания каждого — какие должны быть кабинеты, свет, линолеум, наполнение, какие предметы будем углублять, какие откроем кружки и секции. Проблем с набором педагогического состава нет. У нас 42 учителя, практически все они — жители нашего или соседнего микрорайона», — рассказала директор школы Анна Грызлова.

Накануне в ходе еженедельного совещания губернатор Андрей Воробьев заявил, что каждый год в Подмосковье капитально ремонтируют более шестидесяти школ.