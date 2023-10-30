Андрей Воробьев рассказал о кадровых назначениях в Подмосковье

Важные вопросы кадровых назначений озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Губернатор напомнил, что в октябре ушел из жизни глава Подольска Дмитрий Жариков.

«В пятницу Совет депутатов по нашему предложению назначил Григория Игоревича (Артамонова — Прим. ред.), хорошо нам известного по работе в Московской области, возглавлять большой и важный город округ Подольск. Григорий Игоревич, мы очень рассчитываем, что вы, ваша команда, умения, опыт работы в территориях позволят решать все те насущные вопросы, которыми мы традиционно занимаемся», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области отметил, что принципиально важными для региона являются вопросы ЖКХ, благоустройства и уборки, а также социальные коммуникации.

«Прошу вас, не откладывая на завтра, активно, в таком же деловом стиле, как вы умеете, обеспечить работу в очень важном для нас городском округе», — подчеркнул губернатор.

Кадровые изменения произошли и в городском округе Чехов. К временному исполнению полномочий главы округа здесь приступил Михаил Николаевич Собакин. Андрей Воробьев добавил, что правительство региона будет оказывать максимальную поддержку руководителям муниципалитетов.

«Очень рассчитываем на вас. На то, что и Чехов, и Подольск также энергично будут решать те задачи, которые ставит перед нами жизнь», — сказал губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Московской области стало меньше жалоб на отопление.