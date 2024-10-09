Андрей Воробьев рассказал о ключевых задачах Общественной палаты Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новый состав Общественной палаты региона с началом работы. Первое пленарное заседание ОПМО в новом составе прошло в Красногорске. Председателем ОПМО в третий раз избрали ректора МГИМО МИД России, члена Президиума РАН Анатолия Торкунова.

«Общественная палата — очень важный инструмент в общественно-политической жизни страны, региона, потому что включает в себя людей неравнодушных, достойных, реализовавших себя, стремящихся изменить то, что беспокоит жителей. И мне приятно, что наша ОП, которую возглавляет Анатолий Васильевич Торкунов, именно такая», - отметил губернатор.

В ОПМО создали пять новых комиссий: по волонтерству, добровольчеству и вопросам СВО; по общественному контролю и открытости власти; по здоровому образу жизни и спорту; по социальным коммуникациям и обращениям граждан; по законотворчеству и взаимодействию с общественными советами при центральных исполнительных органах.

«У нас очень хороший новый состав общественной палаты. Он серьезно обновлен — из 99 членов 47 новых. Я искренне благодарен коллегам, которые участвовали в работе палаты предыдущего созыва, немало было сделано», - сказал Торкунов.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что между региональным парламентом и ОПМО выстроено плодотворное сотрудничество. Он напомнил, что ранее палату наделили правом законодательной инициативы. В результате члены ОПМО стали инициаторами двух важных законопроектов.

«Так, был принят закон, который регулирует деятельность Общественных советов при органах государственной власти в регионе. Второй закон определил порядок деятельности муниципальных общественных палат Московской области», – рассказал Брынцалов.

Одним из ключевых направлений работы ОПМО нового созыва, как и прежде, будет поддержка участников СВО. Идет активное взаимодействие с Фондом «Защитники Отечества», муниципальными центрами поддержки, «Волонтерами Подмосковья». Участники СВО есть и среди членов Общественной палаты. Это Юрий Мизерный, Илья Хахриков, Вячеслав Панькин.

Другие важные направления в работе ОПМО — решение социальных вопросов, обширная хозяйственная повестка, обеспечение прозрачности на голосованиях через общественное наблюдение, реализация нацпроектов.