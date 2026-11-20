В Подмосковье с начала года бесплатную психологическую помощь получили свыше 29 тыс. человек
Более 29 тыс. жителей Подмосковья получили бесплатную помощь психологов
Фото: [Медиасток.рф]
В 2026 году бесплатную психологическую помощь получили 29,5 тыс. жителей Московской области. Для пациентов в регионе работают 34 кабинета медико-психологического консультирования при многопрофильных больницах, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов ко Дню психолога 22 ноября.
Спикер регионального парламента отметил, что в условиях регулярного стресса и сложных жизненных ситуаций квалифицированная поддержка должна быть доступна каждому.
Отдельное внимание в Подмосковье уделяют психологической реабилитации участников СВО, помогая бойцам быстрее вернуться к привычной жизни.
Чтобы бесплатно попасть на прием в кабинет медико-психологического консультирования, жителям нужно взять направление у своего лечащего врача.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья и вручил им награды.