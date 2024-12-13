Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки предприятий Подмосковья, которые производят детские товары
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам координационного совета Минпромторга России рассказал о мерах поддержки подмосковных предприятий, которые производят детские товары.
По словам губернатора, в регионе насчитывается полторы сотни таких компаний. В них работают около десяти тысяч человек.
В Подмосковье реализуются различные программы для крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса, которые помогают поддерживать развитие отрасли. Это предоставление участков за 1 рубль, гранты, субсидии, продвижение локальных брендов.
«Подготовка кадров для промышленности. Сотрудничаем с колледжами, создаем инженерные классы и современные колледжи вместе с нашими предприятиями-флагманами», - продолжил губернатор.
Кроме того, это создание промышленных площадок с готовой инфраструктурой. В Подмосковье пять ОЭЗ с 217 резидентами и 72 индустриальных парка.