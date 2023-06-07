Андрей Воробьев рассказал о модернизации котельных в Подмосковье
Фото: [Антон Чернов]
Модернизация ждет 366 подмосковных котельных и 197 участков тепловых сетей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Один из главных вызовов ЖКХ – это частые отключения тепла. Всю зиму в новостях мы видели ряд территорий – это и Химки, и Солнечногорск», – сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
По его словам, именно там Подмосковье реализует большую программу вместе с «Газпромом».
«Газпром» выделил 69 млрд рублей – это заметная сумма, которая позволит модернизировать нам 366 котельных и 197 участков теплосетей», – подчеркнул губернатор.