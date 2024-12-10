Андрей Воробьев рассказал о планах собственника концертного зала Crocus City Hall создать памятник жертвам теракта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что собственник концертного зала Crocus City Hall намерен создать мемориальный комплекс в память о жертвах теракта. Об этом сообщает РИА «Новости» .

«Собственник занимается этим. Это, все-таки, частная собственность», - сказал он.

Концепция мемориального объекта уже разрабатывается.

Сто сорок четыре человека стали жертвами нападения перед рок-концертом в конце марта этого года. По этому делу арестовали более десяти человек.