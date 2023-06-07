Андрей Воробьев рассказал о работе иностранных компаний в Подмосковье

«Самое большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье - 180. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.

Воробьев отметил, что к этим компаниям прибавились новые компании по импортозамещению.

В период с 2022 по 2024 годы планируется открыть 151 новую компанию на 14 млрд рублей инвестиций.

В общей сумме это даст еще 15,7 тыс. рабочих мест. Среди этих проектов федеральный мегапроект по производству дизельных двигателей в Коломне, крупнейший в России завод по производству вычислительной техники в Дубне, высокотехнологичный завод по производству оборудования для нефтяных и газовых скважин в Сергиевом Посаде, добавил губернатор.