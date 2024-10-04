Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе крупнейшего в Подмосковье Технопарка, который был открыт на базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

«По поручению Президента развиваем здесь естественно-научный кластер. Ребята изучают IT, сферы биохимических технологий, космоса, энергетики», - отметил губернатор.

Учащиеся показали губернатору свои разработки, в числе которых тележка-вездеход «Марсоход», созданная из колес велосипеда.

На территории Технопарка есть все необходимое для разработок и изучения науки. Здесь обустроено более 55 лабораторий, экспериментальная агрозона, инженерные и творческие мастерские, оранжерея, полигон для испытаний беспилотников.

В одной из лабораторий лицея губернатор высадил саженец «Андреевской» клубники в специальную среду. Весной педагоги вместе с учениками планируют сделать на территории учреждения ягодную поляну.

Также Андрею Воробьеву рассказали об авторской разработке коллектива «Биохимтеха». Это уникальный методический комплекс, позволяющий учащимся провести 24 эксперимента по биологии и химии, которые лежат в основе Нобелевских премий.