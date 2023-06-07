Андрей Воробьев рассказал о реализации федерального проекта по производству генераторов в Коломне

Губернатор Воробьев

Фото: [Сергей Хакимов]

В подмосковной Коломне реализуется большой федеральный проект по производству генераторов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Самый большой проект, федеральный реализуется в Коломне. Это все, что касается генераторов от малых до огромных генераторов производится и будет производиться в Коломне», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.

Воробьев отметил, что тема импортозамещения очень важна. И если граждане открывают производство в рамках программы по импортозамещению, то они получают деньги под 1% из Федерального фонда развития промышленности.

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