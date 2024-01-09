Андрей Воробьев рассказал о ситуации с наладкой тепла в образовательных учреждениях

Губернатор Андрей Воробьев в своем интервью в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что уже завтра в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска приступят к тестированию запуска тепла в 12 образовательных учреждениях.

«Каждый родитель понимает, что в холодную школу, имеется в виду ниже норматива, детей вести не надо. Здесь мы тоже нашли понимание жителей, за что им спасибо», — отметил Воробьев.

Так, наладить отопление в шести школах и шести детских сада, по словам губернатора, планируется до конца этой недели и начала следующей. Также глава региона рассказал, что всем многодетным семьям, которые нуждались в отдельном проживании, оно было предоставлено.