Как кристаллы пространства-времени превращаются в черные дыры — новое решение уравнений Эйнштейна

Исследователи получили точные аналитические решения уравнений общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Они описывают гипотетические «кристаллы пространства-времени» и их превращение в микроскопические черные дыры, сообщает RG.RU. Расчеты выполнены без масштабного компьютерного моделирования, исключительно математическими методами.

Согласно общей теории относительности, масса и энергия искривляют пространство-время. Теоретические модели допускают существование регулярных структур, напоминающих кристаллическую решетку. Однако такой кристалл пространства-времени может находиться в неустойчивом состоянии, будучи чувствительным к малейшим возмущениям.

Добавление небольшого количества энергии способно запустить два сценария. В первом случае структура распадается, превращаясь в поток излучения. Во втором — происходит гравитационный коллапс с образованием микроскопической черной дыры.

Такие черные дыры должны быть устойчивыми с точки зрения классической физики. Но из-за крайне малых размеров они будут очень горячими. Согласно теории Стивена Хокинга, они быстро испарятся за счет собственного излучения.

Существование кристаллов пространства-времени пока остается гипотезой. Однако новые математические решения позволяют лучше понять поведение подобных объектов. Они могут оказаться полезными для дальнейших попыток объединить общую теорию относительности и квантовую физику.

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