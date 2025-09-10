Андрей Воробьев рассказал о целях форума «Решения для нового технологического уклада»

Межрегиональный энергетический форум с международным участием «Решения для нового технологического уклада», который стартовал в Красногорске, направлен на то, чтобы найти умные предложения регионов и ресурсоснабжающих организаций и попросить рассмотреть поправки в законодательство для обеспечения развития жизни людей и экономики. Об этом на мероприятии заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня наш форум имеет особенность – он очень прикладной. Неслучайно здесь присутствуют те, кто приехал из регионов, и те, кто отвечает непосредственно за теплоэнергоснабжение», – подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что вместе с изменениями в мире происходит увеличение энергопотребления – становится больше электромобилей, предприятий и других вещей, которые потребляют энергию. Воробьев отметил, что властям важно научиться справляться с этой нагрузкой.

«Вчера к нам приезжали друзья из Казахстана (Алматы и Алматинская область). У них самая большая проблема, с которой они сталкиваются, – это отсутствие мощностей, отсутствие возможностей по энергетике», – сказал он.

По его словам, Россия приняла решение наращивать роль атома и в Казахстане. Он добавил, что среди целей форума – подготовка предложений, которые позволят оперативно реагировать на аварии. Кроме того, участники постараются увидеть, какие работы нужны для модернизации электросетевого хозяйства, обсудят льготное присоединение, лучшие практики регионов и подготовку кадров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.