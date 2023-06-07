Андрей Воробьев рассказал о внедрении «умной» платежки в регионе
Фото: [Константин Семенец]
Жители 40% подмосковных квартир оплачивают коммунальные услуги с помощью «умной» платежки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, для каждого, кто живет в многоквартирном доме, важны комфорт, безопасность, качество получаемых услуг, а также четкость и ясность с тарифами.
«Мы внедрили «умную» платежку, сейчас ей пользуются жители 40% наших квартир», – сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
Он отметил, что в этом случае осуществить ежемесячный платеж можно без комиссии. Кроме того, те, кто платят своевременно, получают за это дополнительные бонусы.