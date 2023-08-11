Андрей Воробьев рассказал о выплатах и компенсациях жителям после взрыва в Сергиевом Посаде

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел заседание оперативного штаба в Сергиевом Посаде, где ранее произошел взрыв на заводе. За помощью медиков обратились более 80 человек. Впоследствии одна из пациенток умерла в больнице. Заседание штаба началось с минуты молчания. Воробьев также возложил цветы к месту трагедии.

Фото: [ Константин Семенец ] Фото: [ Константин Семенец ]

Губернатор сообщил, что семья погибшей получит выплату в размере двух миллионов рублей. Тяжело пострадавшие – пять человек – получат по 500 тысяч рублей, госпитализированные – по 300 тысяч рублей. Около 50 человек с легкими травмами получат по 100 тысяч рублей.

В реанимации остаются пять человек. Всего на стационарном лечении остаются 15 пациентов. Судьба еще восьми человек остается не известной.

В результате взрыва были повреждены 92 дома на 397 квартир, более 30 частных и садовых домов, здание городского суда, 13 торговых объектов, три производственно-складских сооружения, а также 184 транспортных средства. По словам Воробьева, владельцы поврежденных авто получат компенсации. Муниципалитет окажет помощь для компенсации ущерба и проведет работу по экспертизе.

«Если полная утеря автомобиля – это одна сумма, если какие-то стекла и незначительные повреждения – другая. Нам важно оперативно устранить все последствия аварии», - сказал он.

Губернатор отметил, что незначительно были повреждены две школы – их приведут в порядок к началу учебного года. Более серьезные повреждения в техникуме, но и этот вопрос будет решен. Также была повреждена котельная, в результате чего без горячей воды остались жители более десяти домов. Для временного обеспечения граждан теплоснабжением на место доставили мобильную котельную. Воробьев проверил ее работу и сообщил, что горячая вода уже пошла в микрорайон. По его словам, до 18 часов вода поступит во все дома.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что до 30 октября на территорию завода поставят около семи блочно-модульных котельных, которые дадут тепло в том числе на указанные дома. В дальнейшем эти котельные расставят по населенным пунктам Сергиева Посада, Клина или Воскресенска.

Ранее сообщалось, что губернатор показал котельную в Сергиевом Посаде после взрыва.