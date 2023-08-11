Губернатор Подмосковья показал котельную в Сергиевом Посаде после взрыва

Котельная, которая относилась к Загорскому оптико-механическому заводу в Сергиевом Посаде, оказалась разрушена после взрыва, сообщил губернатор Подмосковья в соцсетях. Котельная не была в собственности муниципалитета.

«Без горячей воды остались 12 домов. Нашли временную схему — подключили МКД к мобильной котельной. Где-то горячая вода уже есть, в других домах появится в ближайшие часы. До 1 сентября переключим эти дома по подаче воды на действующую котельную рядом», — написал глава Подмосковья.

Андрей Воробьев также сообщил, что в городе совместно с «Газпромом» до начала отопительного сезона установят блочно-модульные котельные, чтобы обеспечить теплом как дома жителей, так и завод.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь.