Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обновлении систем тепло- и электроснабжения в Подольске. По его словам, до конца 2025 года в Климовске будет обновлено 86 километров кабельных линий и 21 трансформаторная подстанция.

«Ремонтируем около 30 километров теплосетей. Особое внимание микрорайонам Климовск, Парковый, Межшоссейный, Центральный, Шепчинки, Ново-Сырово. В Ново-Сырово строим 600 метров новых тепловых сетей», - также сообщил Воробьев.

Он отметил, что в Подольске более 160 домов обеспечат индивидуальными тепловыми пунктами, а количество аварийных бригад увеличат с десяти до тридцати. Помимо этого, в округе продолжается ремонт подвалов, батарей и труб в квартирах.