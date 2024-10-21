Андрей Воробьев рассказал об учебной программе Центра международного сотрудничества с ОАЭ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об учебной программе в Центре международного сотрудничества с ОАЭ, который открылся сегодня на базе Гимназии им. Примакова.

По его словам, в программе пять направлений — язык, история, наука, технологии и культура. Арабский язык ребята будут изучать на двух потоках: начинающие и продолжающие.

«Мы планируем провести в Гимназии им. Е. М. Примакова заключительный этап олимпиады по арабскому языку. Старт самой олимпиады сегодня, принять участие в ней могут дети со всей России», - отметил губернатор.

Он добавил, что также формируется поток выпускников профильных программ бакалавриата и магистратуры, которым интересно преподавание. Им выдадут удостоверения о повышении квалификации гособразца.