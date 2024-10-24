Андрей Воробьев: реконструкция Ярославского шоссе улучшит транспортную доступность для 1,5 млн автомобилистов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкино. В рамках первого этапа работы проведут на участке с 35-го по 40-й километр. Здесь увеличат число полос до восьми-десяти. Кроме того, построят мост через Скалбу и обновят развязку в районе деревни Костино.

«Всего мы реконструируем 12 километров Ярославского шоссе. Сначала — самое узкое место. В 2026 году строители обещают полностью завершить первый этап. Огромное количество людей, которые ездят по Ярославке, почувствуют заметные улучшения», - отметил губернатор.

В 2020 году расширили участок с 16-го по 35-й километр, построили обходы Мытищ и Тарасовки. В результате пропускная способность выросла более чем вдвое. Время в пути от Ивантеевки до Москвы сократилось на полчаса, а от Пушкино до столицы — примерно на час.

Однако участок от Пушкино до ЦКАД остался четырехполосным. При этом здесь проезжает более 80 тысяч машин в час пик. Автовладельцы проводят в пробках до полутора часов.

В рамках первого этапа реконструкции участка на четырех с половиной километрах уложили земляное полотно. Также построили временные мосты через Скалбу. Продолжается устройство опор нового моста.

В районе ЦКАД начались работы в рамках следующего этапа — строится объездная дорога. В рамках второго этапа количество полос на участке от Кощейково до ЦКАД увеличат до восьми. Также построят две развязки и два моста.

Полностью реализовать проект планируется в 2028 году. Положительные изменения почувствуют полмиллиона местных жителей и полтора миллиона автомобилистов.

Помимо этого, до восьми полос расширят участок протяженностью 16 километров от ЦКАД до Сергиева Посада. В следующем году завершится проектирование.