Андрей Воробьев: Сегодня девять дней со дня теракта в Крокусе
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил в своих социальных сетях, что сегодня ровно девять дней со дня теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла».
«Мы собрались у стен концертного зала, чтобы почтить память погибших минутой молчания. Ровно в 19:52 — время начала теракта. Вспомнили каждого поименно. Каждого, кто навсегда ушел от нас. Услышали истории спасшихся в этом ужасе — здоровья и сил каждому», — отметил Воробьев.
Глава региона также подчеркнул, что это наша общая боль, общее горе.
«Скорбит вся страна, в городах России люди организовали стихийные мемориалы — несут цветы, игрушки. Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — подчеркнул губернатор.