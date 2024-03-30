Андрей Воробьев: Сегодня девять дней со дня теракта в Крокусе

«Мы собрались у стен концертного зала, чтобы почтить память погибших минутой молчания. Ровно в 19:52 — время начала теракта. Вспомнили каждого поименно. Каждого, кто навсегда ушел от нас. Услышали истории спасшихся в этом ужасе — здоровья и сил каждому», — отметил Воробьев.