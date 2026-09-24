Согласно исследованию в журнале Acta Psychologica, родители с двумя дочерьми сообщают о наиболее высоком уровне счастья относительно других вариантов состава семьи, пишет Daily Mail. Авторы Чжун Фэй и Вэньцинь Цзинь из Чжэцзянского университета Гуншан проанализировали данные крупного китайского социального опроса.

В работу вошли шесть волн опросов Chinese General Social Survey за 2012–2021 годы. Итоговая выборка составила почти 50 тыс. человек, более 45 тыс. из которых были родителями. Исследователи сравнили число детей, их пол и оценку счастья участников с учетом возраста, пола, семейного положения, места жительства и других факторов.

В среднем родители сообщали о более высоком уровне счастья, чем люди без детей. Однако число детей само по себе было связано с большим счастьем только у участников старше 60 лет.

Наиболее заметной оказалась связь с полом детей: родители, у которых были только дочери, в среднем сообщали о большем счастье, чем семьи только с сыновьями. Самая сильная связь наблюдалась у родителей среднего возраста с двумя дочерьми.

Авторы предполагают, что дочери чаще поддерживают контакт с родителями и оказывают им эмоциональную поддержку. Однако исследование проводилось в Китае и показывает статистическую связь, а не то, что рождение двух дочерей само по себе делает семью счастливее. Ученые отмечают, что результаты еще предстоит проверить в других странах и культурах.