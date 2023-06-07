Андрей Воробьев: сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся

Подмосковье — это, прежде всего, люди, которые живут в городах региона, работают на известных предприятиях, в школах, больницах, отметил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Московской области.

Особая роль у военных, подчеркнул глава региона. Каждый гордится и переживает за бойцов, участвующих в спецоперации, отметил Андрей Воробьев. Он напомнил, что сегодня нашу страну защищают легендарные подразделения, в том числе Софринская бригада, Кантемировская и Таманская дивизии.

Глава региона отметил, что каждый житель Подмосковья старается внести свою лепту в поддержку защитников нашей страны.

«В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и комплектовании всего того, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас, в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — обратил внимание губернатор региона.

Глава Московской области напомнил, что на основании указа президента РФ Владимира Путина создан государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Его филиал, который возглавляет супруга командира Ольга Ермакова, работает в Красногорске.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, какую помощь можно получить в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества».