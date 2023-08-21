Андрей Воробьев: сегодня утром два беспилотника были перехвачены в Московской области
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своих социальных сетях, что сегодня утром силами противовоздушной обороны на западе и северо-западе региона были перехвачены два беспилотных аппарата. Известно, что пострадало два человека.
«В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра. Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте», - отметил Воробьев.
На минувшей неделе Андрей Воробьев обсудил с общественниками Электростали тему реабилитации бойцов, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции.